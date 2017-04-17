Высота звука влияет на представление о рекламе
Маркетологи из Технологического института Джорджии и Университета Вандербильта рассказали, как высота звука в рекламе влияет на потребителя.
Как оказалось в ходе проведенного эксперимента, низкие голоса и звуки музыки в рекламе увеличивают в восприятии зрителей размер рекламируемого продукта, - сообщают «Актуальные новости».
Маркетологи полагают, что рекламодатели не учитывают связь между звуком в рекламе и тем, как зрители воспринимают продукт, ведь чтобы "создать" в восприятии потребителей необходимый вам размер продукта, надо обращать внимание на высоту звука в рекламе
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