Высота звука влияет на представление о рекламе

Маркетологи из Технологического института Джорджии и Университета Вандербильта рассказали, как высота звука в рекламе влияет на потребителя.

Как оказалось в ходе проведенного эксперимента, низкие голоса и звуки музыки в рекламе увеличивают в восприятии зрителей размер рекламируемого продукта, - сообщают «Актуальные новости».

Маркетологи полагают, что рекламодатели не учитывают связь между звуком в рекламе и тем, как зрители воспринимают продукт, ведь чтобы "создать" в восприятии потребителей необходимый вам размер продукта, надо обращать внимание на высоту звука в рекламе