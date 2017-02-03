Высокопоставленного чиновника Ингушетии заподозрили в крупном хищении
В Ингушетии задержаны министр и гендиректор подрядной организации, которые подозреваются в хищении средств, выделенных на строительство школы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что оба подозреваемых в настоящее время задержаны. Сумма похищенного превышает 54 миллиона рублей.
По ее словам, в ходе проверки было установлено, что глава одной из подрядных организаций представил в Минстрой Ингушетии сфальсифицированные акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости.
Глава ведомства, который на момент строительства объекта осуществлял надзор за ним, знал, что работы на самом деле выполнены не были, но подписал представленные документы.
Источники агентства в силовых структурах Ингушетии уточнили, что речь идет министре строительства и ЖКХ республики Мустафе Буружеве и главе строительной компании «Эрзи» Ахмеде Алиеве.
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