Высокопоставленного чиновника Ингушетии заподозрили в крупном хищении

В Ингушетии задержаны министр и гендиректор подрядной организации, которые подозреваются в хищении средств, выделенных на строительство школы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что оба подозреваемых в настоящее время задержаны. Сумма похищенного превышает 54 миллиона рублей.

По ее словам, в ходе проверки было установлено, что глава одной из подрядных организаций представил в Минстрой Ингушетии сфальсифицированные акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости.

Глава ведомства, который на момент строительства объекта осуществлял надзор за ним, знал, что работы на самом деле выполнены не были, но подписал представленные документы.

Источники агентства в силовых структурах Ингушетии уточнили, что речь идет министре строительства и ЖКХ республики Мустафе Буружеве и главе строительной компании «Эрзи» Ахмеде Алиеве.

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Места: Россия
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