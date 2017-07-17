Высокое атмосферное давление негативно скажется на москвичах

Синоптики предупредили жителей столичного региона о возможных головных болях из-за высокого атмосферного давления.

Отмечается, что из-за высокого давления возможны головные боли, а также боли в сердце, повышенная утомляемость и снижение работоспособности.

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 23 градуса, сообщает «Собеседник».