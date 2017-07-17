Высокое атмосферное давление негативно скажется на москвичах

Синоптики предупредили жителей столичного региона о возможных головных болях из-за высокого атмосферного давления.

Отмечается, что из-за высокого давления возможны головные боли, а также боли в сердце, повышенная утомляемость и снижение работоспособности.

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 23 градуса, сообщает «Собеседник».

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Беглых подмосковных зубров вернут в питомник

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО