Высокое атмосферное давление негативно скажется на москвичах
Синоптики предупредили жителей столичного региона о возможных головных болях из-за высокого атмосферного давления.
Отмечается, что из-за высокого давления возможны головные боли, а также боли в сердце, повышенная утомляемость и снижение работоспособности.
В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 23 градуса, сообщает «Собеседник».
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