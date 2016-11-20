В МВФ высоко оценили работу Набиуллиной

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что глава российского Центробанка сделала фанастическую работу по выводу России из кризиса.

Сегодня в Лиме прошла встреча лидеров мировых держав с главой МВФ. Владимир Путин обратился к Лагард с вопросом об оценке российской экономики. Она отметила, что в ситуации, с которой столкнулась Россия, власти страны действовали грамотно.

– Лагард ответила - я дословно скажу - что касается главы Центрального банка, то она сделала фантастическую работу, – рассказал присутствовавший на встрече замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Конкретных рекомендаций по дальнейшему развитию глава МВФ не дала, но оценивала Россию положительно и эмоционально, сообщает "Интерфакс".