Высокий суд Лондона завершил слушания по 3-миллиардному долгу Украины перед РФ

Судья Уильям Блэр, под председательством которого состоялись слушания в Высоком суде Лондона о суверенном 3-миллиардном долге Украины перед Россией, объявил о завершении процедуры и взял время на вынесение решения.

- Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении, - заявил он.

Представители как истца, так и ответчика в разговоре с корреспондентом ТАСС высказали предположение, что на это «могут потребоваться месяцы».

Но и на этом судебное разбирательство, судя по всему, не завершится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на вердикт суда. Учитывая долгую процедуру, на это может уйти несколько лет.

Украина требует детального рассмотрения дела, настаивая на том, что кредит был предоставлен в декабре 2013 года на условиях, которые стали «необычными, чрезвычайными и обременительными для Украины».

Киев также утверждает, что это дело политизировано, называя его «частью более широкой стратегии неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, которая уже привела и продолжает приводить к опустошающим последствиям для страны, ее народа и экономики».

РФ, представленная в суде компанией Debenture Trust Corporation PLC, указывает на то, что долг, без сомнения, является суверенным и подлежит выплате. Доводы Украины она называет «глубоко ошибочными», направленными на то, чтобы заставить суд обсуждать вопросы, которые не находятся в его юрисдикции.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость RT сообщил о полученном от Facebook разрешении на мультимедийные сообщения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО