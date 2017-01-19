Высокий суд Лондона завершил слушания по 3-миллиардному долгу Украины перед РФ

Судья Уильям Блэр, под председательством которого состоялись слушания в Высоком суде Лондона о суверенном 3-миллиардном долге Украины перед Россией, объявил о завершении процедуры и взял время на вынесение решения.

- Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении, - заявил он.

Представители как истца, так и ответчика в разговоре с корреспондентом ТАСС высказали предположение, что на это «могут потребоваться месяцы».

Но и на этом судебное разбирательство, судя по всему, не завершится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на вердикт суда. Учитывая долгую процедуру, на это может уйти несколько лет.

Украина требует детального рассмотрения дела, настаивая на том, что кредит был предоставлен в декабре 2013 года на условиях, которые стали «необычными, чрезвычайными и обременительными для Украины».

Киев также утверждает, что это дело политизировано, называя его «частью более широкой стратегии неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, которая уже привела и продолжает приводить к опустошающим последствиям для страны, ее народа и экономики».

РФ, представленная в суде компанией Debenture Trust Corporation PLC, указывает на то, что долг, без сомнения, является суверенным и подлежит выплате. Доводы Украины она называет «глубоко ошибочными», направленными на то, чтобы заставить суд обсуждать вопросы, которые не находятся в его юрисдикции.