ФСБ выследила на Кубани агента международной группировки исламских радикалов
Оперативники российской контрразведки задержали предполагаемого пособника «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), помогавшего жителям Краснодарского края отправиться в качестве боевика в Сирию.
Гражданин РФ был выявлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, он «содействовал жителям региона в выезде в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженных формированиях ИГИЛ», - передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество и приготовление к участию в деятельности террористической организации». По решению суда он арестован.
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