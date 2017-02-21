В ФАС высказались за сокращение объемов производства хлеба

Производителям хлеба, возможно, стоит сократить объемы готовой продукции, чтобы избежать большого возврата магазинами. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.

«Если из торговых сетей возвращают хлеб, то, значит, этот хлеб не нужен. Значит, по каким-то причинам он избыточно произведен», - цитирует его «Интерфакс».

Представитель ведомства также предложил производителям подумать об изготовлении более интересных для потребителей сортов хлеба. Кроме того, он высказался за пересмотр торговыми сетями системы заказа хлеба.

По данным Российского союза пекарей, потери производителей из-за возврата хлеба составляют 50-60 млрд рублей. В Минсельхозе их оценивают вдвое ниже – 30 млрд рублей.