В МЭР высказались против торговли сигаретами через интернет

Минэкономразвития выступает против легализации онлайн-торговли табачными изделиями.

«В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением», - цитируют «Известия» заявление ведомства.

В министерстве отметили, что существует закон, запрещающий показывать пачки сигарет в магазинах. В интернете с его реализацией могут возникнуть трудности. Кроме того, онлайн-пторговля табаком затрудняет контроль за его продажей несовершеннолетним гражданам.

Издание отмечает, что год назад позиция МЭР относительно продажи через интернет целого ряда товаров, в том числе и сигарет, была противоположной.