В МЭР высказались против торговли сигаретами через интернет
Минэкономразвития выступает против легализации онлайн-торговли табачными изделиями.
«В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением», - цитируют «Известия» заявление ведомства.
В министерстве отметили, что существует закон, запрещающий показывать пачки сигарет в магазинах. В интернете с его реализацией могут возникнуть трудности. Кроме того, онлайн-пторговля табаком затрудняет контроль за его продажей несовершеннолетним гражданам.
Издание отмечает, что год назад позиция МЭР относительно продажи через интернет целого ряда товаров, в том числе и сигарет, была противоположной.
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