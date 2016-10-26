В США вышел предвыборный ролик с лающей Клинтон
Штаб поддержки кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа выпустил видеоролик с участием Хиллари Клинтон. В коротком видео обыгрывается знаменитый лай бывшего госсекретаря.
В ходе выступления в Неваде несколько месяцев назад Клинтон сымитировала собычий лай. Видео этого выступления набрало большую популярность в интернете. В новом ролике о Клинтон говорится: "Если вы хотите завести собаку, то придется согласиться и на вшей", сообщает РГ.
Выпуск видео был профинансирован комитетом действий Great America, который поддерживает Дональда Трампа. Выборы президента США назначены на 8 ноября 2016 года.
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