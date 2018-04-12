Вырос долг РФ перед иностранными кредиторами

С начала текущего года внешний долг России увеличился на 1,2%.

Этот показатель эквивалентен шести миллиардам долларов. Увеличению долга способствовал рост обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны, сообщается на сайте Центробанка РФ.

На сегодняшний день внешний долг России составляет почти 525 миллиардов долларов.

Внутренний долг РФ равен 7,2 триллиона рублей. За 2017 год он вырос более чем на триллион или почти на 19%.