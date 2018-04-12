Вырос долг РФ перед иностранными кредиторами
С начала текущего года внешний долг России увеличился на 1,2%.
Этот показатель эквивалентен шести миллиардам долларов. Увеличению долга способствовал рост обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны, сообщается на сайте Центробанка РФ.
На сегодняшний день внешний долг России составляет почти 525 миллиардов долларов.
Внутренний долг РФ равен 7,2 триллиона рублей. За 2017 год он вырос более чем на триллион или почти на 19%.
Следующая новость Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии