В ЛНР выразили готовность расплатиться перед Украиной по долгам за воду

Власти Луганской народной республики готовы оплатить долг за воду, поставляемую с подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил глава ЛНР Владислав Дейнего.

- Мы понимаем прекрасно, что, действительно, вода поставляется с той территории, что субъекты хозяйствования несут определенные затраты по поставке этой воды. Мы прекрасно понимаем, что эти затраты должны возмещаться и субъект хозяйствования должен работать в нормальном режиме, получая плату за предоставленную нам воду. Мы готовы за эту воду платить, — цитирует Дейнего РИА «Новости».

По словам представителя республики в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, средства на эти цели уже находятся на счету в госбанке ЛНР.

- Все, чего не хватает нам, это возможности отдать эти средства субъекту, который нам давал до недавнего времени воду, — уточнил Дейнего.

Он также выразил надежду на то, что на предстоящей встрече в Минске 7 декабря сторонам удастся выработать механизм передачи денег.

Ранее заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев намерен с 1 декабря отключить водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области. В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с Петровского водозабора и в 2,5 раза снизил поставки воды со второго питающего республику водовода.