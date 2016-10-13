МИД РФ выразил сожаление по поводу разрушения отношений с Вашингтоном

Ухудшение российско-американских двусторонних отношений происходит по вине Вашингтона, который постоянно угрожает Москве введением новых и новых санкций. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- С сожалением наблюдаем, как Вашингтон продолжает разрушать двусторонние отношения с Россией. Практически ежедневно мы слышим угрозы дальнейшего расширения санкций, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати министерства, Москве остается надеяться на то, что новая администрация президента США откажется от той политики, которую сейчас проводит Белый дом.

- США продолжают давление на Россию с каким-то болезненным удовольствием. Мы прекрасно понимаем, что все эти шаги исходят из предвыборных раскладов, усиливается ощущение, что администрация США применяет тактику «выжженной земли», что чревато для международной стабильности. Москва надеется, что новая администрация США окажется умнее предыдущих, - подчеркнула Захарова.