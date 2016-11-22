МИД РФ выразил недоумение созданием Хорватией рабочей группы по Украине
Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность в связи с сообщением о том, что при правительстве Хорватии создана рабочая группа по сотрудничеству с Украиной.
«Обратили внимание на информацию о создании на днях при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, в круг задач которой предполагается включить передачу Киеву хорватского опыта «мирной реинтеграции оккупированных территорий», якобы применимого к Донецку и Луганску», - цитирует комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Этот шаг вызывает серьезную озабоченность», - говорится в документе.
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