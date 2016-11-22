МИД РФ выразил недоумение созданием Хорватией рабочей группы по Украине

Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность в связи с сообщением о том, что при правительстве Хорватии создана рабочая группа по сотрудничеству с Украиной.

«Обратили внимание на информацию о создании на днях при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, в круг задач которой предполагается включить передачу Киеву хорватского опыта «мирной реинтеграции оккупированных территорий», якобы применимого к Донецку и Луганску», - цитирует комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«Этот шаг вызывает серьезную озабоченность», - говорится в документе.