СБ ООН выразил готовность ввести новые санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН осудил запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 апреля, и выразил готовность вести новые санкции в отношении Пхеньяна.

Совбез признал действия КНДР дестабилизирующими, провокационными и призвал Пхеньян немедленно прекратить нарушение резолюций СБ.

«Члены Совета безопасности согласились с тем, что СБ будет продолжать внимательно следить за ситуацией и предпринимать дальнейшие значительные меры, включая санкции, в соответствии с обозначенной ранее решимостью», - цитирует РИА «Новости» заявление организации.