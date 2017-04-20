СБ ООН выразил готовность ввести новые санкции против Северной Кореи
Совет безопасности ООН осудил запуск баллистической ракеты, произведенный КНДР 15 апреля, и выразил готовность вести новые санкции в отношении Пхеньяна.
Совбез признал действия КНДР дестабилизирующими, провокационными и призвал Пхеньян немедленно прекратить нарушение резолюций СБ.
«Члены Совета безопасности согласились с тем, что СБ будет продолжать внимательно следить за ситуацией и предпринимать дальнейшие значительные меры, включая санкции, в соответствии с обозначенной ранее решимостью», - цитирует РИА «Новости» заявление организации.
Следующая новость Поиски на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» завершены
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии