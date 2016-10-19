Выражение лица человека не является универсальным

Теория Пола Экмана выдвинутая в 60 – х годах была опровергнута современными исследованиями. Так, учёные из Испании и Америки провели опыт, для того чтобы выяснить правда ли, что выражение эмоций на лице человека является универсальным для всех.

Эксперимент был проведен на Тробдриандских островах. Жители островов все эти годы не взаимодействовало с иными культурами. Проведя с местными жителями кое-какое время, учёные узнали об обычаях, образе жизни, и их истории. Затем, исследователи обратились к нескольким молодым людям с просьбой посмотреть на фотографии с изображением лиц людей и простых эмоций, таких как грусть, злость, а также радость, сообщает «Faktom».

Результаты изумили научных работников, однако, доказали их сомнения относительно универсальности выражений лиц людей. Оказалось, что население Тробдриандских островов совсем по-другому трактуют выражение чувств на лицах людей из западных стран. Дополнительные исследования предстоит провести учёным, чтобы выяснить, с чем могут быть связаны разниц в восприятии мимики.

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