ЦБ выпустит памятную купюру к ЧМ-2018 по футболу

Центробанк выпустит памятную купюру к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России этим летом, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, в ближайшее время банкноту представят общественности.

Отмечается также, что для изготовления памятной купюры будет использована полимерная пропитка.

В прошлом году Банк России анонсировал выпуск первой российской пластиковой банкноты номиналом в 100 рублей в первом квартале 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».