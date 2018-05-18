ЦБ выпустит памятную купюру к ЧМ-2018 по футболу
Центробанк выпустит памятную купюру к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России этим летом, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
По ее словам, в ближайшее время банкноту представят общественности.
Отмечается также, что для изготовления памятной купюры будет использована полимерная пропитка.
В прошлом году Банк России анонсировал выпуск первой российской пластиковой банкноты номиналом в 100 рублей в первом квартале 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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