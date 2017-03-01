ЦБ РФ выпустит монету номиналом 20 тысяч рублей

Банк России выпустит в обращение монету номиналом 20 тысяч рублей, которая будет состоять из 1,75 килограмма золота 999 пробы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Как уточняется в материале, тираж новой денежной единицы составит не более полусотни штук.

Монета будет посвящена финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце 2017 года, сообщает «Национальная служба новостей».