В США выпустили пособие по ведению войны с Россией

Военное командование армии США выпустило «Пособие по российскому военному делу нового поколения», в котором рассказывается о методах борьбы с российскими военными в современном мире.

Как пишет телеканал «Дождь», книга содержит 68 страниц с изображениями и данными о российской военной технике. Авторами пособия выступили Армия США и Группа по ассиметричной войне.

В книге представлен материал на основе анализа военных компаний РФ в Крыму и на юго-востоке Украины. Авторы указывают, что Россия «наблюдала за трансформацией американкой армии» и «хорошо овладела известной в США тактикой», а именно применением беспилотников и пилотируемых систем с целью поиска противника,а затем его уничтожения средствами авиации или артиллерии.

В справочнике утверждается, что Россия переживает нехватку противовоздушной и электронной боевой техники.