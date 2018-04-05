Выпускникам хотят вручать медали по результатам ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о готовящихся изменениях в правилах награждения выпускников школьными медалями.

По словам Игоря Круглинского, возглавляющего управление оценки качества общего образования ведомства, новые правила могут начать действовать уже с будущего учебного года. Он пояснил, что изменения вводятся с целью установить порог Единого госэкзамена, который будет служить основанием для вручения выпускникам медалей за особые успехи.

Чиновник добавил, что в ряде регионов уже действует подобная практика – там школьникам выдают свои медали в зависимости от набранных за ЕГЭ баллов, передает «ФедералПресс».