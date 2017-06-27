CNN выпускал фейковые новости о России ради рейтингов

Телеканал CNN публиковал лживые новости на тему связей президента США Дональда Трампа с Россией ради привлечения аудитории. Об этом заявил старший продюсер канала Джон Бонифилд.

«В большинстве своем это фуфло. У нас нет никаких веских доказательств. Если бы у нас было что-то действительно серьезное, это бы кто-то слил», - цитирует его «Лента.ру».

Бонифилд рассказал, что лично не видел каких-либо доказательств связей главы государства с Москвой. В то же время он отметил, что многие его коллеги относятся к Трампу отрицательно и не хотят, чтобы он оставался на посту президента.

Ранее сообщалось что руководство телеканала решило ужесточить контроль за новостями, которые касаются России. Трое сотрудников CNN поплатились должностями из-за публикации непроверенной информации о связи экс-советника президента с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

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Места: Россия, США
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