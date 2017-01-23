Выполнявший рейс в Самару Boeing-757 приземлился в Новосибирске с поломкой шасси

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Яна Стрижова заявила, что пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Пхукета (Таиланд) в Самару, приземлился в Новосибирске с неисправным шасси.

- Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air следовал из аэропорта Пхукета Королевства Таиланд в аэропорт Самары. Для дозаправки воздушное судно приземлилось в аэропорту «Толмачево», после посадки были обнаружены повреждения одной из стоек шасси, - цитирует Стрижову «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, при посадке никто из находившихся на борту 116 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка. Принято решение отправить пассажиров в Самару резервным бортом.

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