Выполнявший рейс в Самару Boeing-757 приземлился в Новосибирске с поломкой шасси

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Яна Стрижова заявила, что пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Пхукета (Таиланд) в Самару, приземлился в Новосибирске с неисправным шасси.

- Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air следовал из аэропорта Пхукета Королевства Таиланд в аэропорт Самары. Для дозаправки воздушное судно приземлилось в аэропорту «Толмачево», после посадки были обнаружены повреждения одной из стоек шасси, - цитирует Стрижову «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, при посадке никто из находившихся на борту 116 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка. Принято решение отправить пассажиров в Самару резервным бортом.