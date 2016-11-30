«Вымпелком» и «Мегафон» могут разделить «Евросеть» до конца года
Сеть салонов связи «Евросеть» может быть разделена между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» до конца 2016 года.
В случае, если «Мегафон» примет предложение «Вымпелкома», то обе компании получат по 50 процентов акций «Евросети». Предлагается разделить салоны и долги между операторами, а бренд «Евросеть» ликвидировать через год.
По неофициальным данным, уже существует схема, какие салоны отойдут «Вымпелкому», а какие – «Мегафону».
Оговаривается, что соглашение компании могут подписать уже 24 декабря. Однако, по мнению некоторых экспертов, «Мегафон» заинтересован в сохранении бренда «Евросеть».
Как отмечается в материале интернет-издания «Народные новости» со ссылкой на СМИ, общая сумма долга «Евросети» может составлять 15 миллиардов рублей.
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