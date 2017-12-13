В США вымирают бабочки

Американские ученые оценили проблемы уменьшения популяции бабочек в Соединенных штатах.

Шерил Шульц из Университета штата Вашингтон и ее коллеги из других американских научных учреждений научились использовать исторические данные и наблюдения добровольцев, чтобы строить модели, позволяющие предсказать изменение численности популяции бабочек.

Биологи установили, что популяция бабочек монархов за последние 36 лет имеет стабильно отрицательный прирост численности. Если тенденция сохранится, с вероятностью 72 процента эти бабочки исчезнут в ближайшие 20 лет.

Точная причина вымирания неизвестна, но исследователи предполагают, что виноваты сочетание изменений в землепользовании и применение пестицидов, сообщает «Научная Россия».