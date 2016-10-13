Вылет рейса «Аэрофлота» из Женевы задержан в связи с анонимным сообщением о бомбе

Рейс SU 2381 Женева – Москва отложен на неопределенный срок в связи с поступившим в экстренные службы Швейцарии анонимным сообщением о наличии на борту самолета компании «Аэрофлот» некого взрывного устройства.

- В 14:00 по московскому времени в полицию Женевы поступил звонок о том, что на борту заложена бомба. Было принято решение о проведении оперативно-следственных мероприятий. Пассажиры доставлены в терминал для дополнительного досмотра. Кроме того, проводится дополнительный осмотр самолета и багажа пассажиров, - рассказал «Интерфаксу» представитель российской авиакомпании.

Предполагается, что пассажиры будут переправлены в Москву другим самолетом большей вместимости, который уже вылетел из Москвы в Женеву.

- По предварительной информации, звонивший задержан сотрудниками полиции, проводится его допрос. Пассажирам рейса оказываются услуги, согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании «Аэрофлот», - сообщил также собеседник агентства.

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