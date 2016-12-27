Выказывание Рынски о жертвах крушения ту-154 проверит Генпрокуратура

Генеральная прокуратура проверит высказывание Божены Рынски в соцсетях о жертвах авиакатастрофы над Черным морем.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал РИА «Новости», что с просьбой о проверке слов Рынски на предмет нарушения законодательства в ведомство обратился член Общественной палаты Артем Кирьянов.

Если запись Рынски в соцсетях в адрес журналистов НТВ содержит признаки нарушения закона, будут приняты меры реагирования, пояснил собеседник агентства.