Выжившего при крушении Ми-8 отправят на лечение в Москву
В результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне удалось выжить одному человеку. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Для лечения его планируется отправить в Москву. Об этом ТАСС рассказал источник во властных структурах республики.
Катастрофа произошла несколько часов назад. Ее жертвами стали шесть человек. Согласно предварительным данным, крушение могло произойти из-за того, что вертолет задел лопастями скалы при заходе на посадку в горной местности.
Следующая новость Российская промзона появится в районе Суэцкого канала
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии