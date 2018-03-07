Выжившего при крушении Ми-8 отправят на лечение в Москву

В результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне удалось выжить одному человеку. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Для лечения его планируется отправить в Москву. Об этом ТАСС рассказал источник во властных структурах республики.

Катастрофа произошла несколько часов назад. Ее жертвами стали шесть человек. Согласно предварительным данным, крушение могло произойти из-за того, что вертолет задел лопастями скалы при заходе на посадку в горной местности.