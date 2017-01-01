Выжившая в теракте в Стамбуле киевлянка рассказала подробности нападения на клуб

Террорист, напавший на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, не был одет в костюм Санта-Клауса, на нем просто была маска, он убил охранника у входа, а затем принялся стрелять по посетителям заведения.

Об этом рассказала «Комсомольской правде» киевлянка Оксана Н., прилетевшая в Стамбул за два дня до Нового года и отмечавшая праздник в компании друзей.

- СМИ все перевернули, как обычно. Это был не Санта-Клаус. Он просто был в маске. Он убил полицейского на входе и начал стрелять по всем на своем пути. Не было никаких Санта-Клаусов, - рассказала свидетельница происшествия.

По словам Оксаны, возможно, путаница возникла из-за того, что в зале действительно присутствовал человек в костюме Санта-Клауса, но это был сотрудник клуба.

- Террорист был весь в сером и в черной шапке. Стрелял всего один человек. Выпустил 7 обойм. Я упала под стол и находилась там, наверное, минут 40. Пока не услышала оживленный турецкий разговор и не увидела ползущих людей. Полицейский дал мне руку и вытащил из-под стола. Потом передал другому, и тот провел меня в безопасное место. После нас забрали в участок полиции.

По последним данным, в клубе Reina жертвами террористической атаки стали 39 посетителей, 69 человек получили ранения различной степени тяжести.