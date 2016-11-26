В США выходцы с Кубы встретили новость о смерти Фиделя Кастро ликованием

Выходцы с Кубы, проживающие в США, встретили сообщение о смерти кубинского лидера Фиделя Кастро ликованием.

По официальным данным, в американском штате Флорида проживают более 1,2 миллиона выходцев с Острова Свободы.

Сразу после официального заявления о смерти Фиделя Кастро, на улицах Майами раздалось гудение автомобильных клаксонов и появились люди с кубинскими флагами.

- Кастро умер, а Майами живет, - скандировали собравшиеся в районе, известном под названием «Маленькая Гавана». Об этом сообщает РИА Новости.