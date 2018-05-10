В выходные в Москву вернется летнее тепло
Долгожданное тепло вернется в столичный регион уже в предстоящие выходные, сообщает портал «Метеоновости».
Уже в пятницу, 11 мая, холодный фронт, который пересёк Московский регион в ночь на 9 Мая, постепенно начнёт ослабевать.
Днём столбики термометров поднимутся до 20 градусов, будет солнечно и без осадков.
Кроме того, в ближайшие дни в Москве начнётся цветение сирени.
Вместе с тем, предстоящая ночь в Москве может оказаться самой холодной в мае, сообщает Life.
Следующая новость В шахте «Распадская» в Кузбассе произошел пожар
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии