В выходные в Москву вернется летнее тепло

Долгожданное тепло вернется в столичный регион уже в предстоящие выходные, сообщает портал «Метеоновости».

Уже в пятницу, 11 мая, холодный фронт, который пересёк Московский регион в ночь на 9 Мая, постепенно начнёт ослабевать.

Днём столбики термометров поднимутся до 20 градусов, будет солнечно и без осадков.

Кроме того, в ближайшие дни в Москве начнётся цветение сирени.

Вместе с тем, предстоящая ночь в Москве может оказаться самой холодной в мае, сообщает Life.