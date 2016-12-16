Выходные дни в Москве будут теплыми и снежными
В столичном регионе в предстоящую субботу потеплеет, а также пройдет небольшой снег, рассказали в Гидрометцентре.
В пятницу в Москве пройдет небольшой снег при температуре минус 13 - минус 15 градусов, а уже в субботу в столице потеплеет до минус 3 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут минус 6 градусов.
В воскресенье в Москве будет минус 2 градуса, по области столбики термоментов могут опуститься до минус 5.
В понедельник и вторник температура в Москве и области составит до минус 8 градусов, пройдет небольшой снег, сообщает «ТВЦ».
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