В выходные более 22 тыс. россиян эвакуировали из-за звонков о минировании

Более 22 тыс. человек были эвакуированы в минувшие выходные в связи с сообщениями о минировании.

Источник в экстренных службах рассказал «РИА Новости»: «За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов».

Волна анонимных звонков о минировании в России продолжается пятый день. Со вторника по четверг было заявлено об угрозе взрыва 470 объектов. За эти дни экстренные службы эвакуировали более 150 тыс. человек.