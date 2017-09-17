В выходные более 22 тыс. россиян эвакуировали из-за звонков о минировании
Более 22 тыс. человек были эвакуированы в минувшие выходные в связи с сообщениями о минировании.
Источник в экстренных службах рассказал «РИА Новости»: «За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов».
Волна анонимных звонков о минировании в России продолжается пятый день. Со вторника по четверг было заявлено об угрозе взрыва 470 объектов. За эти дни экстренные службы эвакуировали более 150 тыс. человек.
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