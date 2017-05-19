Выходец из России получил премию Крафорда

Иммунолог Александр Руденски получил престижную научную премию Крафорда за открытие Т-клеток, действующих против неадекватной реакции иммунитета при артрите и других аутоимунных болезнях.

Руденски перебрался из России в США в 1990х, живет и работает в Нью-Йорке, возглавляя направление иммунологии в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга. По словам лауреата, открытые его группой Т-клетки контролируют разнообразные реакции в организме, в том числе и аллергические, а также воспаления в коже и кишечнике, - сообщает «ТАСС».

Премия Крафорда составляет 664 тысячи долларов и присуждается в сферы математики, астрономии и медицины с 1982 года.