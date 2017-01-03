Выходец из Киргизии стал исполнителем теракта в ночном клубе Стамбула
Теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершил выходец из Киргизии, сообщили турецкие СМИ.
По их данным, атаку на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь совершил 28-летний Яхья Машрапов.
Другие подробности пока не сообщаются.
В ночь на 1 января неизвестный, одетый в костюм Санта-Клауса, застрелил охранника ночного клуба Reina в стамбульском районе Ортакёй, после чего прорвался в зал, где проходило празднование Нового года, и открыл стрельбу. В результате атаки погибли 39 человек, 16 из них – иностранцы, включая гражданку РФ. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».
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