Выход в декрет лишил чиновницу Сургута должности в мэрии

Заместитель главы администрации Сургута Наталья Алешкова подала в суд на мэрию в связи с нарушением ее трудовых прав после выхода из декретного отпуска.

В частности, после выхода из декрета Наталье Алешковой дали должность, которой уже нет в соответствующем реестре. Чиновница также считает, что ее лишили всех полномочий.

Вице-мэр Наталья Алешкова весной 2016-го ушла в декрет, а через несколько месяцев новый глава Вадим Шувалов изменил структуру мэрии, и должность Алешковой была сокращена.

Поскольку трудовое законодательство запрещает увольнение человека, находящегося в декрете, Алешкова осталась в статусе заместителя главы администрации города, но сейчас такой ставки в штатном расписании нет — все вице-мэры работают в должностях заместителей главы Сургута, отмечает «Ura.ru».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!