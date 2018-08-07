Выезд на встречную полосу в России не будет караться лишением прав

Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Борис Пайкин и Ярослав Нилов предложили внести послабления для водителей за выезд на встречную полосу.

Депутат Ярослав Нилов пояснил, что смягчить наказание нужно для тех водителей, которые нарушили правила разметки, не создав при этом опасности остальным участникам дорожного движения.

Он напомнил, что действующие сегодня нормы подразумевают за первый выезд на «встречку» штраф 5 тысяч или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, а за повторное нарушение – лишение на год.

Анализируя все эти случаи, были предложены поправки, чтобы за первый случай выезда на полосу встречного движения был только штраф 5 тысяч рублей, а за повторный – только лишение права управлением транспортным средством от 2 месяцев до года по решению суда.

В таком случае, по мнению депутатов, будет возможность дифференцированного подхода в решении проблемы, отмечает «НСН».

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