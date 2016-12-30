Выдворяемые из США дипломаты не могут купить билеты в Москву

Российские дипломаты, высылаемые из США в связи с расширением санкций, испытывают трудности с приобретением авиабилетов в Москву.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - рассказал «Интерфаксу» источник, пожелавший остаться неназванным.

Собеседник агентства пояснил, что дипломатам придется отправляться из Вашингтона в Нью-Йорк, где шансы купить билеты выше. Но даже в этом случае, по его словам, сотрудники закрытых дипмиссий встретят Новый год в воздухе.