Выдворяемые из США дипломаты не могут купить билеты в Москву
Российские дипломаты, высылаемые из США в связи с расширением санкций, испытывают трудности с приобретением авиабилетов в Москву.
«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - рассказал «Интерфаксу» источник, пожелавший остаться неназванным.
Собеседник агентства пояснил, что дипломатам придется отправляться из Вашингтона в Нью-Йорк, где шансы купить билеты выше. Но даже в этом случае, по его словам, сотрудники закрытых дипмиссий встретят Новый год в воздухе.
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