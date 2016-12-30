Выдворенных из США российских дипломатов доставят на родину спецбортом

Объявленные Белым домом персонами нон-грата российские дипломаты в ближайшее время будут перевезены на родину самолетом специального летного отряда «Россия».

- Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента России, - сообщили ТАСС в администрации президента РФ.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, которых американский лидер назвал «профессиональными разведчиками». Представителям посольств и консульств РФ дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.