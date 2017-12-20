Выдвинута новая гипотеза исчезновения воды на Марсе
Британские геологи предполагают, что марсианская вода не испарилась в космос, а впиталась в недра планеты.
При этом она изменила химический состав горных пород, что придало поверхности Марса красноватый оттенок, сообщает издание Nature.
Джон Уэйд из Оксфордского университета пояснил, что вода на Марсе постоянно взаимодействовала с базальтовыми лавами и другими основными породами, которые из-за большого содержания окиси железа впитывали ее подобно губке. Марсианские недра практически не отдавали поглощенную воду из-за отсутствия тектоники, что в итоге и привело к высыханию поверхности планеты.
Частично высыханию Марса способствовали и метеориты. Они также поглощали марсианскую воду и удерживали ее, погружаясь в недра планеты.
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