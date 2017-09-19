США выделят 500 млн долларов и летальное оружие для Украины
США приняли решение о предоставлении Украине 500 миллионов долларов и летального оружия, заявил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, американский Сенат одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», который предусматривает помощь Украине.
Кроме того, украинский лидер сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6 процентов ВВП, сообщает «Национальная служба новостей».
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