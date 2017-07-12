В США выделят более 1,5 млрд долларов на «стену Трампа»

В Конгрессе США подготовлен законопроект по бюджетным ассигнованиям. В числе прочего в нем предусмотрены расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

Бюджетная комиссия Конгресса готова выделить на реализацию проекта 1,6 миллиарда долларов, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп уверен, что возведение стены снизит поток нелегальных мигрантов из Мексики. По его словам, именно оттуда в Штаты попадают наркоторговцы и насильники. Ранее Трамп заверял, что стена будет построена за счет мексиканской стороны.