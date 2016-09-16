ЕС выделит Украине 600 миллионов евро при условии соблюдения Киевом обязательств

Евросоюз может до конца 2016 года предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, в случае выполнения Киевом своих обязательств, сообщил заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис. Об этом сообщает «Интерфакс».

- Мы со стороны Европейского союза также готовы продвигаться к предоставлению нашего второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро при условии, что будут выполнены все модальности, договоренности о которых были достигнуты раньше. Транш может быть предоставлен еще на протяжении этого года, - заявил Домбровскис в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в пятницу.

В свою очередь украинский премьер выразил надежду, что парламент страны примет все необходимые решения, чтобы Украина получила этот транш.