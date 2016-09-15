МВФ выделил Украины очередной денежный транш
Международный валютный фонд проигнорировал протесты властей Российской Федерации и выделил очередной денежный транш Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВФ.
Всего до 2019 года Киев получит около 17,5 миллиарда долларов. В 2016 году объем помощи достигнет 2,3 миллиарда долларов.
Российские власти выступали против такого решения, поскольку Украина не погасила долг перед РФ по Евробондам.
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