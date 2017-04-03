МВФ выделил Украине миллиард долларов
Совет директоров МВФ выделил Украине миллиард долларов в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, решение МВФ является очередным признанием украинских реформ.
Совет директоров МВФ завершил третий обзор украинской антикризисной экономической программы, осуществляемой при поддержке фонда.
Ранее Порошенко публично признавался, что транш МВФ нужен Украине «как воздух», поскольку с ним связана еще и «макрофинансовая помощь от ЕС».
В 2015 году МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на общую сумму в 17 миллиардов долларов. Украина получила три из них: на 5 миллиардов долларов, 1,7 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов, сообщает ТАСС.
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