Выделенную полосу организуют на подъезде к Шереметьево

Она появится на шоссе от выездов с терминалов Е и F аэропорта до его пересечения с автомобильной дорогой М-11 "Москва – Санкт-Петербург",сообщает агентство городских новостей "Москва"

Полосу для движения наземного общественного транспорта организуют на подъезде к аэропорту Шереметьево с 1 октября. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

"Мы проработали вопрос транспортной доступности Шереметьево с ГИБДД, Мосавтодором и администрацией города Химки, совместно с которыми было принято решение о необходимости выделенной полосы на маршруте. С 1 октября эта мера позволит обеспечить приоритет движения общественного транспорта на подъездах к аэропорту Шереметьево, предотвратив, таким образом, образование заторовых ситуаций с участием общественного транспорта", - сказал он.

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