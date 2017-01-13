СМИ вычислили заказчика организации сбора компромата на Трампа

Компрометирующие материалы на будущего главу Белого дома Дональда Трампа дал указание собирать состоятельный представитель Республиканской партии США, который нанял для этого частную фирму еще в 2015 году.

«Состоятельный республиканский донор, который был настроен против Трампа, на свои деньги нанял исследовательскую фирму Fusion GPS для сбора информации о скандалах, связанных с бизнесом магната, а также с его слабостями», — цитирует РИА «Новости» текст статьи, опубликованной в New York Times.

По данным издания, расследование в отношении Трампа также финансировали группы и доноры, которые поддерживали кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сбор информации начался еще в сентябре 2015 года, спустя некоторое время после объявления Трампа об участии в президентских выборах. Тогда Fusion GPS возглавлял бывший сотрудник газеты Wall Street Journal Гленн Симпсон, получивший известность благодаря расследованиям и разоблачениям.

В июне прошлого года Симпсон нанял для участия в расследовании бывшего британского секретного агента Кристофера Стила. Имя этого 52-летнего экс-сотрудника разведки MИ6 всплыло в связи с публикацией ресурсом BuzzFeed анонимного доклада, содержавшего утверждения о том, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе.

Известно, что ныне Стил является соучредителем лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях.