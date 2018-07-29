Выброшенный с балкона диван помял машину в Подольске
В Подольске неизвестные выбросили с балкона диван, который упал на стоящий поблизости автомобиль. Теперь мащине предстоит большой ремонт.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», жильцы дома выкинули боковину от дивана, которая угодила на автомобиль. У машины помялась крыша и разбилось заднее стекло.
На месте инцидента работает полиция, чтобы выяснить причины случившегося.
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