Выброшенный с балкона диван помял машину в Подольске

В Подольске неизвестные выбросили с балкона диван, который упал на стоящий поблизости автомобиль. Теперь мащине предстоит большой ремонт.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», жильцы дома выкинули боковину от дивана, которая угодила на автомобиль. У машины помялась крыша и разбилось заднее стекло.

На месте инцидента работает полиция, чтобы выяснить причины случившегося.