Выброс рутения на Урале мог исходить от упавшего спутника
Межведомственная комиссия заявила, что источником изотопа рутений-106, зафиксированного в атмосфере в сентябре-октябре на Южном Урале, мог стать искусственный спутник.
Также комиссия считает, что выброс обнаруженного в атмосфере рутения-106 не может быть связан с деятельностью местных АЭС, поскольку на АЭС в результате деления урана рутений-106, как продукт деления, присутствует только в смеси с другими изотопами.
Отмечается, что источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью, сообщает Interfax.
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