Выбрать президента Болгарии в первом туре голосования не удалось

Кандидат от правящей в Болгарии партии ГЕРБ Цецка Цачева и выдвинутый инициативным комитетом, возглавляемым партией социалистов "БСП", генерал Румен Радев выходят во второй тур президентских выборов.

Румен Радев получил 24,8%, Цецка Цачева — 23,5%. Чуть олее 10% набрал кандидат от коалиции "Объединенные патриоты — НФСБ, АТАКА и ВМРО" Красимир Каракачанов. Остальные 18 претендентов не смогли преодолеть 10-процентный рубеж.

Явка на выборах президента и вице-президента составила 53%, сообщает РИА Новости.