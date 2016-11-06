Выбрать президента Болгарии в первом туре голосования не удалось

Кандидат от правящей в Болгарии партии ГЕРБ Цецка Цачева и выдвинутый инициативным комитетом, возглавляемым партией социалистов "БСП", генерал Румен Радев выходят во второй тур президентских выборов.

Румен Радев получил 24,8%, Цецка Цачева — 23,5%. Чуть олее 10% набрал кандидат от коалиции "Объединенные патриоты — НФСБ, АТАКА и ВМРО" Красимир Каракачанов. Остальные 18 претендентов не смогли преодолеть 10-процентный рубеж.

Явка на выборах президента и вице-президента составила 53%, сообщает РИА Новости.

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