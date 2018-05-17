Выбрать мэра Москвы теперь можно не отходя от грядок

Власти Москвы приняли решение разрешить горожанам голосовать на выборах мэра, не отходя далеко от дачных участков и загородных домов.

Новая система будет применена на предстоящих 9 сентября выборах мэра Москвы.

По утверждению властей города, единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября, в пик дачного сезона. Более 3 млн москвичей выезжают за пределы города на выходные. Многие пенсионеры проживают на дачах и садовых участках весь теплый сезон в течение полугода. Принятый закон создаст дополнительные гарантии реализации избирательных раз граждан.

Участки будут образовываться с учетом желания горожан, и в первую очередь это делается для удобства дачников, передает Interfax.