Выборы состоялись. После цен на бензин в РФ вырастет плата ЖКУ

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень заявил, что с июля 2018 году в России может вырасти цена за оплату ЖКУ.

По его словам, цена вырастет несущественно, примерно на 4%.

Вопрос о несущественности суммы оставим на совести министерства.

Михаил Мень добавил, что за тарификацией следит Федеральная антимонопольная служба, к тому же, Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным услугам, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них, дабы в регионе в одних и тех же домах не разнились цены на жилищные услуги, сообщает «Известия».