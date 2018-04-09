Выборы состоялись. После цен на бензин в РФ вырастет плата ЖКУ
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень заявил, что с июля 2018 году в России может вырасти цена за оплату ЖКУ.
По его словам, цена вырастет несущественно, примерно на 4%.
Вопрос о несущественности суммы оставим на совести министерства.
Михаил Мень добавил, что за тарификацией следит Федеральная антимонопольная служба, к тому же, Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным услугам, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них, дабы в регионе в одних и тех же домах не разнились цены на жилищные услуги, сообщает «Известия».
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